Coca-Cola, Pepsi en Nestlé uitgeroepen tot grootste plasticvervuilers

Coca-Cola staat op nummer één in de lijst met bedrijven die afgelopen jaar geen vooruitgang hebben geboekt bij het verminderen van plastic afval. Samen met PepsiCo en Nestlé zijn de drie bedrijven al voor de derde jaar op rij de grootste vervuilers.

Coca-Cola werd in de jaarlijkse audit van Break Free From Plastic uitgeroepen tot ’s werelds grootste plasticvervuiler. Uit hun onderzoek blijkt dat de drankflesjes van Coca-Cola het vaakst werden weggegooid op stranden, parken en vuilnisbelten in 51 van de 55 onderzochte landen. Vorig jaar waren de flesjes van Coca-Cola de meest vervuilende in 37 van de 51 onderzochte landen.

Het onderzoek van Break Free From Plastic, uitgevoerd door 15.000 vrijwilligers over de hele wereld, wil door plastic afval te verzamelen de grootste vervuilers blootleggen. Dit jaar hebben de vrijwilligers 346.494 stukken plastic afval ingezameld. Bij de meerderheid van het ingezamelde afval (63 procent) konden de vrijwilligers het bedrijf achter het stuk plastic achterhalen.

In totaal werden 13.834 flesjes van Coca-Cola, 5.155 van PepsiCo en 8.633 stukken plastic van Nestlé gevonden.

Ook in een onderzoek van de ngo Tearfund werden Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé en Unilever verantwoordelijk bevonden voor een half miljoen ton plastic vervuiling per jaar in zes ontwikkelingslanden.

Coca-Cola kwam eerder dit jaar ook onder vuur te liggen toen het aankondigde dat de plastic flessen niet zouden verdwijnen, omdat ze populair zijn bij de klanten.