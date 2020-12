Een van de ceo’s van Zalando kapt ermee, ‘tijd voor carrière van mijn vrouw’

Rubin Ritter (38), een van de drie ceo’s aan het hoofd van Zalando, stopt volgend jaar bij de Duitse internetreus. De reden, zo zegt hij zelf: meer tijd maken voor het gezin, en voor de carrière van vrouwlief.

‘Het is tijd om mijn leven een nieuwe richting uit te sturen’, zegt Ritter in een mededeling die de onlinemodewinkel zondag op zijn site plaatste. Hij wil meer tijd besteden aan zijn gezin – volgens het Duitse Handelsblatt heeft hij twee kinderen, de jongste kwam er begin dit jaar bij.

Hij en zijn vrouw zijn overeengekomen ‘dat de komende jaren haar professionele ambities prioriteit krijgen’, zei hij nog. Wat die precies inhouden, is niet bekend. Een vraag van CNN naar meer details kreeg niet meteen een antwoord.

Zalando werd in 2008 opgericht als onlineschoenenwinkel door Robert Gentz en David Schneider, de andere twee co-ceo’s die vanaf volgend jaar met hun tweetjes de boel zullen runnen. Ritter kwam in 2010 mee aan de leiding. Hij was bij Zalando verantwoordelijk voor marktstrategie en communicatie. De 38-jarige Ritter had een contract tot eind 2023, maar neemt tegen de jaarlijkse algemene vergadering van 2021 afscheid.

Geen vrouwen in bestuur

Zalando kreeg eerder kritiek dat er geen vrouwen in de raad van bestuur zitten, schrijft NRC Handelsblad. In reactie daarop stelde het vorig jaar als doel dat binnen de vier jaar zeker 40 procent van de leidinggevende functies door een vrouw wordt uitgevoerd. Ritter zei vorige maand dat het de goede kant opgaat met de diversiteit binnen het bedrijf, maar dat zo’n transformatie ook tijd kost.

In het afscheidsbericht van zondag zegt Ritter ernaar uit te kijken ‘om nieuwe interesses naast Zalando te verkennen.’ Deze zomer kreeg hij alvast 600.000 aandelen in handen, tegen een prijs van 1 euro, via aandelenopties. Hij verkocht die aandelen al snel door en ontving volgens de Frankfurter Allgemeine iets minder dan 40 miljoen euro.

Ritter is de man die vorig jaar onder meer aan De Standaard een plan voorstelde om zijn ecologische voetafdruk drastisch te verminderen. Zalando heeft intussen zo’n 36 miljoen actieve klanten wereldwijd.