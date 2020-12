Minstens één persoon is afgelopen weekend overleden aan een voorlopig ongeïdentificeerde ziekte in India, zo meldt BBC News. Ruim 220 anderen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Afgelopen weekend werden een paar honderd inwoners van het dorp Eluru, in de zuidelijke deelstaat Andhra Pradesh, plots ziek. Om welke ziekte het precies gaat en waardoor ze veroorzaakt wordt, is voorlopig nog niet bekend. De patiënten vertonen een variatie aan symptomen, gaande van misselijkheid over stuiptrekkingen tot flauwvallen, aldus lokale dokters.

Met bijna tien miljoen besmettingen is India een van zwaarst getroffen landen door de coronapandemie, Andhra Pradesh is een van de zwaarst getroffen regio’s. De deelstaat telt al meer dan 800.000 besmettingen, het op twee na hoogste aantal van heel het land. Maar covid-19 lijkt niet de oorzaak te zijn van de nieuwe ziekenhuisopnames van afgelopen weekend. Volgens de lokale gezondheidsminister, Alla Kali Krishna Srinivas, hebben alle patiënten negatief getest op het virus.

‘De mensen die ziek werden, voornamelijk de kinderen, begonnen plots over te geven en te klagen over brandende ogen’, zo meldt een woordvoerder van het plaatselijke ziekenhuis. ‘Sommigen onder hen vielen flauw of leden aan episodes van stuiptrekkingen.’

Ondertussen hebben al 70 mensen het ziekenhuis mogen verlaten, 157 anderen worden nog altijd behandeld. Een team van onderzoekers is momenteel onderweg naar het dorp. ‘Het is geen covid-19 en we hebben ook al besmetting via het water of de lucht kunnen uitsluiten’, aldus Srinivas nog. ‘Wat het dan wel is, is voorlopig een mysterie. Alleen een analyse in het laboratorium zal meer duidelijkheid kunnen brengen.’