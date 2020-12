Wereldkampioen Lewis Hamilton haalt misschien seizoensfinale van de F1 in Abu Dhabi na positieve coronatest

Lewis Hamilton raakt na zijn coronabesmetting mogelijk op tijd hersteld om zondag deel te nemen aan de laatste Grote Prijs van het seizoen in Abu Dhabi. “Als de voorspelling van de dokters juist is, dan kan hij donderdag of vrijdag een negatieve test voorleggen”, verklaarde de teambaas van Mercedes, Toto Wolff, maandag aan Sky TV.

De 35-jarige Hamilton testte vorige week maandag twee keer positief op corona en verblijft sindsdien in isolatie in Bahrein. Daar miste hij zondag de tweede GP op het circuit van Sakhir. Om te kunnen racen in Abu Dhabi, moet Hamilton ten laatste zaterdag in zijn bolide kunnen kruipen voor de kwalificaties.

Volgens Wolff voelt de zevenvoudige wereldkampioen zich “fysiek beter” en was het “redelijk lelijk” wat de Brit is overkomen. Mercedes had aanvankelijk gezegd dat Hamilton “milde symptomen” ervaarde.

Als Hamilton toch opnieuw forfait moet geven, dan wordt zijn plaats weer ingenomen door zijn landgenoot George Russell. Die leek zondag op weg naar de zege in Bahrein maar werd uiteindelijk pas negende na geklungel door zijn team bij een pitsstop en een lekke band.