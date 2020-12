Ikea stopt met publicatie papieren catalogus

Ikea gaat na 70 jaar niet langer een jaarlijkse papieren catalogus uitbrengen. Een papieren versie past niet langer in de hedendaagse digitale wereld, klinkt het. Er zou wel een ‘kleinere’ versie komen, die wel nog in de winkels beschikbaar zal zijn.

Dat heeft de Zweedse meubelreus maandag bekendgemaakt. In 2016 werden er maar liefst 200 miljoen exemplaren van verspreid, in 69 verschillende versies, 32 talen en meer dan 50 landen. Voor de catalogus van dit jaar was dat al teruggedrongen tot 40 miljoen exemplaren.

De beslissing is ingegeven door de sterke toename van de online verkoop. Het bedrijf zag dat de verkoop via de webshop eind augustus in een jaar tijd met 45 procent was toegenomen. ‘De catalogus werd minder en minder belangrijk’, is de conclusie van Konrad Gruss, de topman van Ikea-dochter Inter Ikea Systems. Hij spreekt van ‘een emotionele beslissing’. ‘De catalogus is voor ons allemaal erg belangrijk geweest.’