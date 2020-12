Tourwinnaar Tadej Pogacar en co krijgen in januari coronavaccin na geslaagde test bij ploegbaas: “Geen bijwerkingen”

De renners van UAE Team Emirates, bij wie Tourwinnaar Tadej Pogacar, zullen in januari tijdens een trainingskamp in de Emiraten gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dat zegt teammanager Mauro Gianetti in La Gazzetta dello Sport.

De 56-jarige Gianetti, ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Amstel Gold Race, was zelf een van de proefpersonen voor het vaccin SinoPharm. Dat werd in China ontwikkeld en een deel van de testen vond in de Verenigde Arabische Emiraten plaats. “Ik was een van de 30.000 vrijwilligers in Abu Dhabi die het nieuwe SinoPharm vaccin testten. Ik kreeg twee dosissen en had geen bijwerkingen”, legt de Zwitser uit. “Het bevindt zich vandaag in testfase drie. Er is nog geen officiële toelating, maar die laat niet lang meer op zich wachten. Ze voorzien in 2021 een miljard dosissen te verdelen. In januari willen wij de renners en staf vaccineren.”

Sprinter Fernando Gaviria testte twee keer positief op corona. Foto: Photo News

Geen verplichting

Volgens Gianetti, die in 1996 op het WK in eigen land geklopt werd door Johan Museeuw, heeft hij voldoende dosissen verzekerd om de 28 renners en zowat 100 stafleden te vaccineren.

UAE Team Emirates werd dit jaar getroffen door verschillende coronagevallen. Het virus kreeg onder meer topsprinter Fernando Gaviria te pakken. Ook Pogacar moest in quarantaine, terwijl ploegosteopaat Dario Marini negen dagen op intensieve verzorging lag.

“Dit zal onze relatie met de buitenwereld helemaal veranderen”, gelooft Gianetti. “Als ploeg werden wij in februari hard geraakt door het coronavirus. We weten welke nachtmerrie het is om het virus door te maken.”

Iedereen bij UAE Team Emirates zal volgens Gianetti worden gevaccineerd eens de autoriteiten er groen licht voor geven. Hij benadrukt wel dat niemand zal worden verplicht om een spuitje te krijgen. “Het is een persoonlijke keuze.”