Studie moet duidelijk maken hoezeer covid-19 in basisscholen rondgaat

Hoe en in welke mate gaat het coronavirus rond in de basisscholen? Hoewel het lager onderwijs het vaakst openbleef in dit coronajaar, heeft die vraag nog geen finaal antwoord. Een studie van drie Franstalige universiteiten moet klaarheid scheppen. En in het beste geval: zekerheid bieden.

De onderzoekers willen te weten komen in welke mate en hoe een besmette leerling andere leerlingen, leerkrachten en anderen in zijn gezin aansteekt. Ze vragen zich ook af hoe en in welke mate een besmette volwassene een leerling kan besmetten.

De epidemiologische studie wordt vandaag gelanceerd door de UC Louvain, de universiteit van Luik en de ULB, meldt La Libre. Sciensano en ONE, het Franstalige equivalent van Kind & Gezin, werken mee. De Franse Gemeenschap maakt 1 miljoen euro vrij.

In de acht basisscholen die aan de studie deelnemen, moeten alle leerlingen en personeelsleden zes weken lang wekelijks een speekseltest afleggen. Net als de meer bekende tests met een neus- of keelwisser is die speekseltest een PCR-test, al is hij minder gevoelig.

Besmettingen linken

De onderzoekers willen eventuele besmettingen in de bestudeerde scholen goed kunnen traceren. Bij het begin van de studie wordt van elke deelnemer een serologische test afgenomen, om na te gaan wie al anti­lichamen voor het coronavirus in het bloed heeft. Als iemand positief test op corona, wordt een soort van ‘identiteitskaart’ van het virus opgesteld, wat dan vergeleken wordt met andere aangetroffen gevallen in een school. Ook moeten de leerlingen op voorhand tal van gegevens invullen: samenstelling van hun gezin, hoeveel kamers er zijn in huis … Onderwijzers zullen bijvoorbeeld ook aangeven hoe groot de klassen zijn waar ze voor staan, waar ze hun maaltijd nuttigen … Al die data moeten het mogelijk maken om eventuele besmettingen aan elkaar te linken.

De studie kan geruststellende gegevens leveren over de omstandigheden waarin leerkrachten werken. Als het vermoeden van de onderzoekers bevestigd wordt, krijgen de scholen ook een onderbouwde reden om open te blijven, hoezeer het virus ook rondwaart in de samenleving.

‘We weten wel iéts’

Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB, is benieuwd naar de resultaten, zegt hij via de telefoon aan De Standaard. ‘Het klopt dat er geen zekerheid is over hoe corona circuleert in de basisscholen, maar we weten natuurlijk wel iéts – we houden de lagere scholen niet zomaar open. We weten dat kinderen minder ziek worden als ze besmet raken, en virologen gaan er daarom van uit dat ze dan ook minder besmettelijk zijn. De cijfers die we tot nu verzameld hebben, bevestigen dat beeld.’

Wel waarschuwt Grielens dat de conclusies van deze Franstalige studie niet één op één toegepast mogen worden op de Vlaamse scholen. ‘De context is toch anders.’