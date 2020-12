Ervaren Turkse ref leidt cruciale Europese wedstrijd van Club Brugge tegen Lazio

De Turk Cüneyt Çakir (44) is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid als spelleider voor het Champions League-duel van dinsdagavond (18u55) in het Olympisch Stadion tussen Lazio en Club Brugge.

Çakir leidde al verschillende belangrijke wedstrijden in de Champions League, op WK’s en EK’s. In 2015 was hij de scheidsrechter voor de CL-finale tussen Barcelona en Juventus (3-1 zege voor Barcelona). Op het EK van 2016 floot hij de groepswedstrijd tussen de Rode Duivels en Ierland (3-0 zege voor België).

Eind vorig jaar floot Çakir de Champions League-groepswedstrijd tussen tussen Napoli en Racing Genk (4-0). In 2009 was de Turk de ref voor de Europa League-groepswedstrijd tussen Ajax en Anderlecht (1-3), een jaar later leidde hij het duel tussen AA Gent en Dinamo Kiev (1-3) in de derde voorronde van de Champions League.

In groep F is Club Brugge nog in de running om de derde Belgische club te worden die overwintert op het kampioenenbal, na Anderlecht in 2000-2001 en AA Gent in 2015-2016. Lazio en Club Brugge bikkelen op de slotspeeldag om de kwalificatie voor de achtste finales. De Belgische kampioen moet winnen, voor de Romeinen volstaat een draw.