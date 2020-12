In de Libanese hoofdstad Beiroet viel zaterdag hagel met bakken uit de lucht. De laatste keer dat er een hagelstorm was in de stad, was volgens de Libanese weerman Elias Saadeh in 1968. Het noodweer is voor veel inwoners van Beiroet een ramp. In augustus was er een enorme explosie in de haven, waarbij niet alleen bijna 200 mensen het leven lieten en 6.000 gewond raakten, 300.000 inwoners verloren hun huis. Velen van hen hebben nog steeds geen dak boven hun hoofd.