Triodos verliest 7 procent klanten door nulrente

De afschaffing van het klassieke spaarboekje en de invoering van een nulrente op twee nieuwe spaarformules heeft Triodos ‘slechts’ 7 procent klanten gekost.

Vanaf vandaag biedt Triodos Bank België geen ‘gewone’ spaarboekjes meer aan. Het biedt alleen nog twee niet-gereglementeerde spaarformules aan, waarop de wettelijke minimale opbrengst van 0,11 procent niet van toepassing is. Volgens Triodos was de drastische ingreep onvermijdelijk in een klimaat van aanhoudend lage rentevoeten in Europa en van sterk stijgende kosten voor de banksector.

Deadline voorbij

De klanten van Triodos hadden tot 1 december de tijd om te laten weten of ze zouden instemmen met de overstap van hun spaartegoeden naar die nieuwe formules, dus zonder rente-opbrengst, of dat ze hun geld naar een andere bank wilden overhevelen.

Volgens Lieve Schreurs van Triodos Bank België heeft 18 procent van de klanten ‘expliciet laten weten akkoord te gaan met de conversie van hun spaartegoeden naar de nieuwe formules’.

Daarnaast is ruim 75 procent van de ‘oude’ spaarrekeningen automatisch omgezet in de nieuwe spaarformules omdat de betrokken ‘geen keuze hebben gemaakt voor de deadline van 1 december’. Schreurs benadrukte dat er een ‘intensieve informatiecampagne is gevoerd naar alle klanten over de conversie naar onze nieuwe spaarformules en over de mogelijkheid om eventueel naar een andere bank over te stappen. En dat er bij gebrek aan een keuze tegen 1 december een automatische overheveling binnen Triodos zou gebeuren.’

Minderheid stapt op

Uiteindelijk heeft een kleine minderheid van de klanten hun spaarrekening bij Triodos opgezegd. ‘Het gaat om 7 procent van het aantal ‘oude’ spaarrekeningen. In volume gaat het om 5 procent van de totaliteit aan spaartegoeden bij Triodos’, aldus Schreurs.

Volgens de woordvoerster is Triodos ‘tevreden dat een grote meerderheid de duurzame bestemming van hun spaargeld, en de transparantie daarover, belangrijker vindt dan de wettelijk verplichte opbrengst van 0.11 procent. We hadden vooraf steekproeven gedaan bij de klanten en hadden gehoopt dat we dit resultaat zouden bereiken.’

Precies vandaag maakt de bankenfederatie Febelfin bekend dat de bankoverstapdienst Bankswitching, die een overstap naar een andere bank makkelijker maakt, voortaan niet alleen voor zichtrekeningen maar ook voor spaarrekeningen geldt. Bankswitching is een gratis service die er bijvoorbeeld voor zorgt dat betalingsopdrachten niet worden onderbroken.

Opgelet: nog niet alle banken doen al mee met de uitbreiding van deze dienstverlening tot spaarrekeningen. De huidige deelnemers zijn: Axa Bank België, Bpost Bank, Crelan, KBC Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, Europabank, ING Belgium en VDK Bank.