Ex van Barbara Sarafian vrijgesproken voor hacking

De ex-man van Barbara Sarafian, die beschuldigd werd van hacking van de actrice als uitloper van hun vechtscheiding, is vrijgesproken. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank maandag beslist.

Het huwelijk van de Gentse ondernemer Yves De Moor en Sarafian eindigde na 15 maanden in een vechtscheiding. De Moor werd door zijn ex beschuldigd van onder meer stalking, slagen en verwondingen en bedreigingen, maar hij werd daarvoor buiten vervolging gesteld. Alleen voor de beschuldiging van hacking moest hij zich voor de rechtbank verantwoorden.

Volgens de advocaat van Sarafian had haar ex-man zich onrechtmatig toegang verschaft tot logingegevens van sociale media op naam van de actrice. Voor de relatie had Sarafian geen accounts op sociale media, maar De Moor overtuigde haar om er samen aan te maken. De Moor stelde dat hij de paswoorden even achterhield als drukkingsmiddel in de vechtscheiding, maar dat hij snel zijn fout inzag en ze teruggaf. De rechtbank sprak de man maandag vrij. De burgerlijke partij kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.