Emotionele Neil Robertson wint dramatische en ellenlange finale van ‘mini WK snooker’: “Deze is voor mijn pas overleden vriend”

Neil Robertson heeft zondag in het Engelse Milton Keynes het UK Championship een derde keer, na 2013 en 2015, op zijn naam gebracht. In een dramatische finale won de 38-jarige Australiër met het kleinste verschil (10-9) van de Engelsman Judd Trump.

Robertson en Trump gaven elkaar geen duimbreed toe. Op geen enkel moment was het verschil meer dan één frame. Trump potte breaks van 79, 58, 128 en 75 weg. Robertson deed met 69, 103, 110, 94, 115 en 72 beter en werd de eerste speler in de geschiedenis die op één UK Championship dertien centuries wegpot. “The Thunder From Down Under” doet één beter dan het vorige record van Stephen Hendry en Ronnie O’Sullivan.

Er werd een spectaculaire finale verwacht, met een stortvloed aan hoge breaks en een onberispelijke controle van de cuebal, maar het werd vooral een verbeten tactisch gevecht. De marathonwedstrijd eindigde ver na middernacht. In het beslissende negentiende frame, dat langer dan een uur in beslag nam, misten beide spelers verschillende kansen die hen over de streep hadden kunnen trekken.

Uiteindelijk leek Trump het dan toch te gaan afmaken, tot hij de laatste roze bal miste. Robertson potte die wel weg en besefte niet eens meer dat het genoeg was voor de zege.

Zege voor vriend

“Het werd zo slecht dat het weer goed was”, reageerde de Australiër. “Het was een finale met veel hoogtepunten, ongelooflijke missers en vooral veel spanning. Publiek was er niet, maar ik ben zeker dat iedereen thuis ervan genoten heeft. Misschien omdat ik mijn vorige twee finales tegen hem verloor, dat ik wat te hard mijn best deed. Vlot ging het alleszins niet, maar ik ben heel blij met de manier waarop het afgelopen is.”

Robertson pakte de bloemen voor een van zijn beste vrienden. “Hij overleed enkele maanden geleden spijtig genoeg”, zei hij. “Hij had een enorme invloed op mijn carrière, ook Jimmy White kent hem goed. Hij was een cijferman dus hij zei me altijd dat ik altijd minstens één toernooi per jaar moest winnen, zoals ik dat aan het doen was sinds 2006. Dus dit is voor Peter en zijn familie. Het was me tot nu toe nog niet gelukt dit jaar, maar deze is voor jou.”

“Ik heb het op het laatste moment verknoeid”, besefte Trump. “Ik stond onder druk en verprutste het. Ik miste een bal die ik normaal nooit mis, 99 van de 100 keer gaat die erin. Dat leverde wellicht mooie televisie op, maar ik ben er wel kapot van. Maar Neil heeft de zege zeker niet gestolen. Hij is een fantastische speler en de verdiende winnaar. Het is altijd een episch gevecht als we tegenover elkaar staan. Ik kan hier alleen maar van leren.”

Het is de negentiende rankingtitel voor Robertson. Daarmee komt hij op gelijke hoogte van Trump. Alleen Ronnie O’Sullivan (37), Stephen Hendry (36), John Higgins (30), Steve Davis (28) en Mark Williams (22) hebben er meer op hun palmares. Met zijn drie UK-titels, het WK van 2010 en het Masters van 2012 zit Robertson nu aan vijf Triple Crowns. Hij is de zesde speler die het UK meer dan twee keer wint, na Ronnie O’Sullivan (7 titels), Steve Davis (6), Stephen Hendry (5), John Higgins (3) en Ding Junhui (3), de winnaar van vorig jaar.

Robertson stak voor de toernooizege 200.000 pond (180.500 euro) op zak, Trump kreeg een cheque van 80.000 pond (72.000 euro) overhandigd. Op de Order of Merit blijft Trump de nummer een. Robertson wipte over Ronnie O’Sullivan naar de tweede plaats. Luca Brecel, in de tweede ronde uitgeschakeld, zakte van 34 naar 36.

Uitslag:

Neil Robertson (Aus/2) - Judd Trump (Eng/1) 10-9

55-31, 36-78, 74(69)-4, 14-84(79), 103(103)-8, 0-89(58), 110(110)-22, 0-128(128), 60-71, 129(94)-9, 12-75(75), 65-28, 78-37, 59-83, 15-63, 115(115)-0, 0-95, 72(72)-48, 53-43

De erelijst (de UK Championship is een rankingtoernooi sinds 1984):

1977: Patsy Fagan (Ier)

1978: Doug Mountjoy (Wal)

1979: John Virgo (Eng)

1980: Steve Davis (Eng)

1981: Steve Davis (Eng)

1982: Terry Griffiths (Wal)

1983: Alex Higgins (NIe)

1984: Steve Davis (Eng)

1985: Steve Davis (Eng)

1986: Steve Davis (Eng)

1987: Steve Davis (Eng)

1988: Doug Mountjoy (Wal)

1989: Stephen Hendry (Sch)

1990: Stephen Hendry (Sch)

1991: John Parrott (Eng)

1992: Jimmy White (Eng)

1993: Ronnie O’Sullivan (Eng)

1994: Stephen Hendry (Sch)

1995: Stephen Hendry (Sch)

1996: Stephen Hendry (Sch)

1997: Ronnie O’Sullivan (Eng)

1998: John Higgins (Sch)

1999: Mark Williams (Wal)

2000: John Higgins (Sch)

2001: Ronnie O’Sullivan (Eng)

2002: Mark Williams (Wal)

2003: Matthew Stevens (Wal)

2004: Stephen Maguire (Sch)

2005: Ding Junhui (Chn)

2006: Peter Ebdon (Eng)

2007: Ronnie O’Sulllivan (Eng)

2008: Shaun Murphy (Eng)

2009: Ding Junhui (Chn)

2010: John Higgins (Sch)

2011: Judd Trump (Eng)

2012: Mark Selby (Eng)

2013: Neil Robertson (Aus)

2014: Ronnie O’Sullivan (Eng)

2015: Neil Robertson (Aus)

2016: Mark Selby (Eng)

2017: Ronnie O’Sullivan (Eng)

2018: Ronnie O’Sullivan (Eng)

2019: Ding Junhui (Chn)

2020: Neil Robertson (Aus)

De wereldranglijst:

1. (1) Judd Trump (Eng) 1.764.500 pond

2. (3) Neil Robertson (Aus) 1.043.000

3. (2) Ronnie O’Sullivan (Eng) 924.500

4. (5) Mark Selby (Eng) 644.500

5. (4) Kyren Wilson (Eng) 628.500

6. (6) John Higgins (Sch) 504.000

7. (7) Shaun Murphy (Eng) 494.500

8. (9) Stephen Maguire (Sch) 421.500

9. (8) Mark Allen (NIe) 398.000

10. (10) Ding Junhui (Chn) 390.750

11. (12) Yan Bingtao (Chn) 309.500

12. (13) David Gilbert (Eng) 296.000

13. (11) Stuart Bingham (Eng) 293.000

14. (14) Mark Williams (Wal) 274.750

15. (16) Jack Lisowski (Eng) 244.250

16. (15) Thepchaiya Un-Nooh (Tha) 240.000

17. (20) Anthony McGill (Sch) 229.500

18. (19) Joe Perry (Eng) 224.500

19. (17) Gary Wilson (Eng) 221.000

20. (25) Zhou Yuelong (Chn) 219.250

21. (18) Allister Carter (Eng) 213.500

22. (22) Graeme Dott (Sch) 213.250

23. (21) Barry Hawkins (Eng) 211.750

24. (23) Scott Donaldson (Sch) 189.250

25. (26) Kurt Maflin (Noo) 186.500

26. (27) Matthew Selt (Eng) 177.750

27. (28) Michael Holt (Eng) 168.500

28. (24) Tom Ford (Eng) 157.250

29. (30) Liang Wenbo (Chn) 152.000

30. (29) Zhao Xintong (Chn) 151.250

31. (35) Xiao Guodong (Chn) 138.000

32. (40) Lu Ning (Chn) 136.250

...

35. (33) Matthew Stevens (Wal) 130.250

36. (34) Luca Brecel (Bel) 128.000

39. (46) Ricky Walden (Eng) 118.750

49. (44) Alan McManus (Sch) 94.250

66. (64) Marco Fu (HKo) 60.250

86. (92) Jimmy White (Eng) 20.000

95. (88) Ken Doherty (Ier) 15.000

125.(125) Stephen Hendry (Sch) 0