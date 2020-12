Warmste Week: ‘Iedereen heeft nood aan positiviteit en warmte’

De Warmste Week, die volgende week start, zal er dit jaar anders uit dan vorige jaren. De focus ligt dit jaar niet op geld inzamelen, maar op persoonlijke inzet en het doel is mensen te bedanken die dit jaar een verschil hebben gemaakt.

‘Zeker dit jaar hebben heel veel mensen zich belangeloos ingezet voor iemand anders. Met een helpende hand of een luisterend oor. Al deze warme gebaren – hoe klein ook – verdienen een grote dankjewel’, klinkt het bij VRT. ‘Iedereen heeft nood aan wat positiviteit en warmte.’

De solidariteitscampagne van VRT ­zamelt geen geld meer in, maar zet mensen aan tot het verschil te maken voor iemand anders, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. ­Bedoeling is om de weg te wijzen naar projecten die kwetsbare mensen rechtstreeks ondersteunen. Er werden al meer dan 725 initiatieven geregistreerd op de website van de Warmste Week. Dat zijn er minder dan vorig jaar toen er meer dan 13.000 initiatieven waren. De VRT liet eerder weten zich geen zorgen te maken omdat het om een nieuw concept wat tijd vraagt.

Soepbus, Warmste Koor en silent disco

Verder kunnen mensen elkaar bedanken via acties die Eén, Studio Brussel, Radio 2, Ketnet en MNM deze week opzetten. Zo trekt Dieter Coppens, bekend van de reality-reeks ‘Down the road’, Vlaanderen rond met een soepbus om zo veel mogelijk mensen te bedanken met soep. Elke dag krijgt hij een nieuwe ‘soepporter’, waaronder ook Kevin van het eerste seizoen van ‘Down the road’. Verder gaat Joris Hessels voor het Eén-programma ‘Iedereen beroemd’ op bezoek bij mensen die voor warmte en verbondenheid zorgen.

Ketnet vroeg Ketnetters hen te laten weten wie hun jaar warmer heeft gemaakt. Wrappers Gloria, Sarah, Sien, Sander en Thomas zullen hen deze week bedanken.

De presentatoren van Studio Brussel, die de vorige jaren centraal stonden in Warmste Week, blijven traditiegetrouw mensen bedanken met muziek. Acht Studio Brussel-presentatoren draaien zogenaamde ‘Beats of Love’ vanop verschillende warme plekken in Leuven. 19 van die plekken liggen al vast, naar plek 20 gaat Studio Brussel tijdens De Warmste Week zelf op zoek. Verder kunnen Leuvenaars kunnen hun straat nomineren als De Warmste Straat. Eén straat wint op kerstavond een coronaproof miniconcert van de Leuvense zangeres Selah Sue.

Radio 2 zorgt verder voor een zingend dankjewel met Het Warmste Koor. Speciaal voor De Warmste Week stak Noordkaap hun meezinger ‘Ik hou van u’ in een coronaproof nieuw jasje. Op radio2.be zal de karaokeversie staan en kunnen luisteraars de versie van het lied zingen voor iemand die voor hen het verschil heeft gemaakt.

Radiozender MNM bedankt jongeren dan weer voor hun inzet dit jaar met een coronaveilig silent discofeestje. Dj Brahim trekt de baan op om luisteraars die iets ‘warms’ gedaan hebben te bedanken. Andere MNM-dj’s helpen luisteraars met hun initiatief voor De Warmste Week. Samen met Ketnet lanceert de zender ook een Tiktok-challenge.

Ten slotte focust Radio 1 deze week op het thema eenzaamheid en pakt het programma ‘Byloo’ uit met De Warmste Belcirkel. Afsluiten doen Bart Peeters en Siska Schoeters op donderdag 24 december met ‘De Warmste Dankuwel van het Jaar’ op Eén.

Dat er net dit jaar geen geld meer wordt ingezameld stootte eerder dit jaar op protest bij goede doelen. Zo noemde de koepelvereniging, Fundraiser Alliance, de beslissing van de VRT ‘een donderslag bij heldere hemel voor de sector van de goede doelen’.