Netflix wil geen waarschuwing bij ‘The crown’

Netflix wil de serie The crown niet laten voorafgaan van een waarschuwing dat het een fictiereeks is. Olivier Dowden, de Britse minister voor Cultuur, had zo’n ‘disclaimer’ gevraagd.

‘We hebben The crown altijd als een drama voorgesteld en hebben alle vertrouwen dat onze kijkers weten dat het om fictie gaat die op historische gebeurtenissen gebaseerd is’, verklaart een woordvoerder van het streamingplatform in Mail on Sunday als reactie op de vraag van de Britse cultuurminister Dowden om een waarschuwing toe te voegen.

‘Anders zal een generatie kijkers die deze gebeurtenissen niet zelf heeft meegemaakt, denken dat dit feiten zijn’, luidde de vrees van de minister.

De reeks over het Britse koningshuis gaat dit seizoen onder meer over het stukgelopen huwelijk van prins Charles en Lady Diana, en dat heeft bij veel kijkers negatieve gevoelens opgeroepen ten aanzien van de kroonprins en zijn huidige echtgenote Camilla. Beiden moesten zelfs de reactiemogelijkheid bij hun accounts op sociale media even afsluiten.