Standard speelt tegen KV Mechelen voor het vierde duel op rij gelijk

Standard en KV Mechelen hebben zondag op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League 2-2 gelijkgespeeld. De Rouches kwamen twee maal op voorsprong, maar gaven de leiding telkens weer weg. Het is voor Standard het vierde gelijkspel op een rij.

Standard begon de partij op Sclessin het best. De Luikenaars hadden veel balbezit, maar de creativiteit ontbrak. Mechelen had het moeilijk, maar dreigde op het halfuur wel twee maal. Bodart moest de thuisploeg rechthouden op pogingen van Walsh en Mrabti. Standard schoot opnieuw wakker, en op slag van rust was het raak. Verdediger Laifis kopte de bal op hoekschop onhoudbaar in de hoek. Mechelen-doelman Coucke stond aan de grond genageld. Het stond 1-0.

Na de pauze zocht Mechelen meer het offensief. Hairemans miste een huizenhoge kans voor de bezoekers, maar was op het uur wel belangrijk toen hij in de zestien gehaakt werd door Lestienne. Van Damme zette zich achter de elfmeter en faalde niet, 1-1. Standard kon niet tevreden zijn en ging in het slot vol voor de drie punten. Met een kwieke Carcela, hersteld van een coronabesmetting, als invaller kwam er een doorbraak. De Luikse Marokkaan bracht de bal twaalf minuten voor tijd voor doel en Michel-Ange Balikwisha kopte raak, 2-1. Mechelen verdiende geen nederlaag en die kwam er ook niet. Bodart greep twee minuten voor tijd naast een voorzet, zette zijn foutje vervolgens recht, maar de bal bleef hangen rond de Luikse zestien. Walsh vlamde vervolgens door een bos van benen de 2-2 eindstand tegen de netten.

De Luikenaars blijven vijfde, met 25 punten, maar zien hun achterstand op koploper Genk (31 punten) vergroten. Mechelen (14 punten) schiet met het puntje niet te veel op. Het blijft met een zestiende plaats in de degradatiezone hangen.

Eerder zondag won Genk de topper van de speeldag tegen Antwerp (4-2). Eupen ging verrassend winnen op het veld van leider Beerschot (0-1). Oostende en Gent sluiten om 20.45 uur de voetbaldag in de Jupiler Pro League af. Maandag (om 20.45 uur) is er nog Charleroi-Kortrijk.