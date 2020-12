KRC Genk heeft tegen Antwerp zijn zevende zege op rij geboekt en voert nu het klassement aan. Of hoe John van den Brom als derde coach van het seizoen toch een topploeg heeft geërfd.

Hoongelach weerklonk na de achtste speeldag in de Jupiler Pro League. Net voor een interlandbreak had KRC Genk op de valreep twee punten te grabbel gegooid in Beveren. Een week eerder hadden de Limburgers ...