Gent is herfstkampioen in Belgian Men Hockey League, Racing komt de top-8 binnen

Met nog één speeldag voor de boeg in de eerste ronde heeft Gent zich zonder tot herfstkampioen gekroond. De Gantoise won op de twaalfde speeldag van de Belgian Men Hockey League met 4-1 van Beerschot en blijft zo als enige ploeg ongeslagen. Verder deed Racing een goede zaak met de 1-3 zege in Leuven. Het komt zo voor het eerst dit seizoen in de top-8 die doorgaat naar de tweede ronde, die zal strijden voor de titel.

Gent telt als leider een knappe 34/36. De manschappen van Pascal Kina speelden slechts één keer gelijk, tegen de Waterloo Ducks, en wonnen voor het overige al hun wedstrijden.

De Watducks konden hun tweede plaats zondag niet verdedigen. Hun duel in Namen werd uitgesteld door het vriesweer. Waterloo telt 26 punten, eentje minder dan de nieuwe nummer twee, Orée. Dat won dankzij een beslissende treffer van John-John Dohmen met 2-1 van Dragons.

Léopold won dankzij een late treffer van Red Lion Tom Boon met 4-3 van Daring. Boon is topschutter in de Belgische competitie met 23 treffers voorlopig. Door de overwinning komt Léopold in het klassement naast Watducks met 26 punten.

Naast Gent, Orée, Watducks en Léopold is ook Leuven (19 ptn) al zeker van de tweede ronde. Die wordt gespeeld in twee poules van vier ploegen, waarvan telkens de twee beste teams doorstoten naar de halve finales.

Beerschot (17), Dragons (17) en Racing (15) bezitten momenteel de beste papieren om de top-8 te vervoegen. Donderdag is er nog de inhaalwedstrijd tussen Dragons en Racing, een belangrijk duel voor beide ploegen.

Herakles (13), van wie het duel in Luik eveneens werd afgelast, kan zich nog in debatten mengen. Het ontvangt op de slotspeeldag ook nog Racing. Dat geldt ook voor Beerschot en het Braxgata van Loïck Luypaert, dat zondag met 3-1 won van Antwerp en negende is op één puntje van Racing.

Antwerp, Daring, Namen en Old Club Luik kunnen de tweede ronde, met als inzet het behoud, niet meer vermijden.