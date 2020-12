Brexit-onderhandelaars zouden dicht bij deal over visserij staan

De onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn dicht bij een overeenstemming over visserij, al maanden een van de drie belangrijkste twistpunten in hun moeizame overleg over een handelsakkoord.

Na een onderbreking van twee dagen is het slepende overleg hervat over een Brits-Europees handelsverdrag na de Brexit. Nadat de onderhandelingen in Londen waren vastgelopen, gingen ze zondag in Brussel verder.

Londen en Brussel denken er heel verschillend over, of Europese vissers na 1 januari nog in Britse wateren mogen vissen en hoeveel ze daar mogen vangen, maar ze zouden nu toch ‘langzaam aan een landingszone naderen’, zegt een bron aan EU-zijde. ‘Dit is niet het voornaamste struikelblok.’

De onderhandelaars, die na tussenkomst van de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen zaterdagavond op zondag de draad weer hebben opgepakt, worstelen vooral nog met het zogenoemde ‘eerlijke speelveld’. Ze worden het er maar niet eens over, of de EU tegenmaatregelen mag nemen als de Britten straks de regels voor bedrijven versoepelen of staatssteun verlenen.

Het handelsverdrag moet vanaf 1 januari 2021 voorkomen dat de handel tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië op grote barrières stuit.