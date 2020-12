Eli Iserbyt is de sterkste in Boom en wordt steviger leider in Superprestige, van Aert vierde

Eli Iserbyt heeft in Boom de vijfde manche van de Superprestige gewonnen. Op een glibberig parcours hield de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal zich het beste recht en soleerde hij naar de zege. Zijn ploegmaat Michael Vantourenhout legde beslag op de tweede plaats. Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) vervolledigde het podium. Van Aert werd vierde.

Tom Pidcock nam de kopstart, maar werd al in de eerste bocht teruggeslagen met materiaalpech. Eli Iserbyt voerde dan maar de forcing, terwijl van Aert zich in de achtergrond na een gemiste start een weg door het pak probeerde te wurmen. Met succes, want na de openingsronde was hij al terug opgeschoven naar plek twaalf.

De eerste echte prik kwam van Toon Aerts. Op een van de oplopende stroken trok hij stevig door en meteen werd het pak uiteen geranseld. Aerts wachtte niet en sloeg een eerste kloofje. De Pauwels Sauzen-Bingoal-tandem Iserbyt-Vantourenhout kon het gat echter vrij snel terug dichten. Ook Corné Van Kessel (Tormans Cyclo Cross Team) glipte mee, net als van Aert.

Die laatste voelde zich blijkbaar goed, want hij stoomde direct door naar de leiding en zette de andere vier onder druk. van Aert imponeerde op de klimmende stroken, maar de rest gaf geen krimp. Integendeel. Wanneer Aerts de kop nam en het tempo de hoogte injoeg, moest Van Aert zelf alles uit de kast halen om bij te blijven. Voor Van Kessel ging het te snel.

Iserbyt profiteert van foutjes

En dan was het moment van Iserbyt gekomen. Zowel Aerts als van Aert maakten onder druk van Iserbyt een foutje waardoor de West-Vlaming plots een kloofje in de schoot geworpen kreeg. Wanneer Aerts enkele bochten later ook nog eens tegen de grond ging, was de vogel gaan vliegen.

Meteen sloeg Iserbyt een kloof van tien seconden op van Aert en Vantourenhout, Aerts kreeg zelfs meteen zestien seconden aan de broek. Van Aert viel letterlijk terug tot bij Aerts en zo reden de mannen van Jurgen Mettepenningen plots op één en twee.

Iserbyt was niet meer te houden en stoomde door richting de overwinning, zijn tweede in de Superprestige dit seizoen. In de achtergrond hield Vanthourenhout Aerts af en zorgde zo voor de dubbel bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Aerts werd uiteindelijk derde, van Aert vierde.

Door zijn overwinning komt Iserbyt steviger aan de leiding in de Superprestige uit. Zijn voorsprong op Toon Aerts bedraagt nu vijf punten. Volgende week staat in Gavere de zesde manche op het menu