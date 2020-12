Beerschot is leider af na nederlaag tegen Eupen

Na één week is Beerschot zijn leidersplaats kwijt. De Mannekes leden tegen Eupen een tweede thuisnederlaag van het seizoen. In een spannend slot was Beerschot nog dicht bij de gelijkmaker, maar de paal en Defourny zorgden ervoor dat de drie punten mee op de bus naar Eupen gingen.

Hernan Losada kon voor de komst van Eupen opnieuw geen beroep doen op rechtsachters Dom (spierblessure) en Halaimia (Covid-19) en greep terug naar het 3-5-2-systeem van de eerste maanden. Pietermaat schoof een rijtje naar achteren en moest centraal in de defensie Frans en Van den Bergh bijstaan. Mboko en Vorogovskiy bemanden de flanken.

De nieuwe veldbezetting met de ongewone positie voor Pietermaat was niet meteen een succes. Eupen nam meteen het initiatief en Pietermaat had het van bij de aftrap niet onder de markt tegen Baby. Al te makkelijk balverlies in de openingsminuten leverde bijna een doelpunt op. Baby testte de vuisten van Vanhamel, Ngoy mikte de rebound nogal knullig naast.

Eupen dicteert

Het was de voorbode van een eerste helft waarin de bezoekers met vrank en vrij én krachtig voetbal de wet dicteerden. Een bedrijvige Musona zorgde op het middenveld mee voor het overwicht van de Panda’s en zette Vanhamel nog voor het kwartier een tweede keer aan het werk. De Kielse captain bokste een afstandsschot opnieuw in de voeten van de Zimbabwaan. De ex-speler van Anderlecht was te verrast en mikte de rebound over.

Het offensieve voetbal dat Beerschot de voorbije weken op de mat bracht, was tegen Eupen veel minder aanwezig. Al kenden de Mannekes wel een goed tweede kwartier. Defourny liet zich net niet verrassen op een doorschietende vrije trap van Holzhauser en ook Sanusi nam de Eupense doelman onder vuur. Holzhauser kreeg in het veldspel nog een tweede kans. De Oostenrijker kapte zich goed vrij, maar mikte recht op Defourny.

De verdiende Eupense voorsprong voor rust kwam er toch. Peeters schilderde een hoekschop op het hoofd van Agbadou. De knik was recht in het hoekje, Vanhamel was kansloos. De Oostkantonners bleven druk naar voren zetten, maar lieten na om Beerschot nog voor rust op een dubbele achterstand te zetten. Met een slimme pass zette Peeters Baby alleen voor doel, de Senegalees mikte van dichtbij op de lat.

Beerschot ontsnapt (x4)

Dertien doelpogingen had Eupen in de eerste helft laten noteren en na de pauze bleef het kansen regenen voor de bezoekers, maar ook nu vergaten ze de klus te klaren. In zes minuten tijd doemde tot drie keer toe een speler voor Vanhamel op - bij de derde kans lieten Pietermaat en Van den Bergh Ngoy zomaar lopen, drie keer won de Brusselaar het pleit. Bij een vierde poging voor Eupen moest Vanhamel zich wel gewonnen geven in een duel met Baby. De Eupense vreugde was echter van korte duur, de ex-speler van Charleroi stond buitenspel.

Beerschot kreeg amper greep op het middenveld en moest opnieuw het spel ondergaan. En toch was het twee keer dicht bij de gelijkmaker. Een voorzet van Mboko belandde via N’Dri bijna in eigen doel, via Defourny en de lat keerde de bal terug in het spel. En ook Heris zorgde bijna voor een eigen doelpunt, nadat Suzuki een heerlijke lange bal van Holzhauser richting doel verlengde. De deviatie van Heris hobbelde maar nipt naast.

Spannend slot

Door de vele Eupense missers kregen we toch nog een spannend einde. Een afstandsschot van Holzhauser op de vuisten van Defourny leidde het slotoffensief van de thuisploeg in, Sanyang vergat de rebound te verzilveren. Daarna was het even alle hens aan dek bij Eupen. De ingevallen Bourdin gleed een voorzet van Tissoudali tegen de lat, Defourny gooide alles in de strijd om een kopbal van Van den Bergh onschadelijk te maken en Frans trof de paal.

De tweede thuisnederlaag van het seizoen kon echter niet meer verijdeld worden en zo is Beerschot na één week de leidersplaats alweer kwijt aan Racing Genk.