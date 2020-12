Opnieuw beperkte vorm van bezoek in de gevangenissen

Vanaf maandag is er weer bezoek mogelijk in de gevangenissen. Dat zegt woordvoerder van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver. Zondagmiddag was er nog protest aan de gevangenis van Leuven omwille van de sterk beperkte bezoekregeling. Vanaf 7 december mogen gedetineerden één vaste bezoeker ontvangen.

Zondagmiddag was er een kleine protestactie van familieleden van gedetineerden en mensen van verschillende verenigingen aan Leuven Centraal. Ze eisten dat de bezoekregeling voor de gedetineerden opnieuw zou versoepeld worden. In de eerste fase van de lockdown waren bezoeken verboden, nadien kon het enkel achter plexiglas. Videocalls en telefoongesprekken brengen ook geen soelaas, als ze al mogelijk zijn.

‘Zowel de gedetineerden als hun familie hebben te lijden onder dat gebrek aan direct contact’, zeggen de betogers. ‘Dat leidt tot psychisch leed, emotioneel isolement en desocialisatie, wat de re-integratie van de gevangene schaadt. Die behoefte aan contact is essentieel. We eisen dan ook een onvoorwaardelijk recht op bezoek. Daarbij kunnen redelijke regels opgelegd worden, maar bezoeken volledig opschorten, kan nooit.’

Eén vaste bezoeker

Het gevangeniswezen is niet doof gebleven voor de actievoerders. ‘We begrijpen deze menselijke verwachting. Met de heropstart van het bezoek in alle gevangenissen trachten we vanaf morgen al een eerste stap te nemen’, zegt woordvoerder van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver. ‘Het gaat om een beperkte vorm van tafelbezoek en onder strikte voorwaarden. Het kinderbezoek en het bezoek zonder toezicht worden in deze fase nog niet heropgestart”, zegt Van De Vijver. Het bezoek was sinds 2 november opgeschort.

Er mag één vaste volwassen bezoeker (vanaf 16 jaar) komen over alle bezoekmomenten heen. Kinderen (jonger dan 16 jaar) mogen voorlopig nog niet op bezoek komen. Er staan plexischermen op de bezoektafels en fysiek contact tussen de gedetineerde en de bezoeker is verboden. De gedetineerde en de bezoeker moeten steeds een mondmasker dragen, behalve wanneer ze aan de bezoektafel zitten. Eten en drinken in de bezoek- en wachtzaal zijn verboden. De toepassing van de preventie- en hygiënemaatregelen is een absolute noodzaak om het bezoek te kunnen laten plaatsvinden. Het gevangeniswezen vraagt om deze beperkte vorm van tafelbezoek ten laatste op vrijdag 11 december van kracht te laten gaan binnen elke inrichting.