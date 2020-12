De Croo: ‘Met huidige evolutie kunnen we midden januari versoepelen’

Het Overlegcomité komt op vrijdag 18 december opnieuw samen, maar dat er eerder dan half januari zou worden versoepeld, werd zondag door zowel premier Alexander De Croo als minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke uitgesloten.

‘Als we naar de meest recente evolutie kijken, zijn de cijfers midden januari goed genoeg om te versoepelen’, zo zei premier Alexander De Croo (Open VLD) zondagmiddag in VTM Nieuws. De premier drukte de kijkers nog eens met de neus op de feiten: ‘In België zullen tijdens deze nieuwsuitzending vier mensen overlijden door covid.’

‘Op 18 december is al een Overlegcomité gepland over andere onderwerpen, zoals de details van de vaccinatiestrategie en de quarantaine voor mensen die uit het buitenland terugkeren’, reageerde hij op de vraag van minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) om dan het Overlegcomité opnieuw samen te roepen om de maatregelen rond de bubbels tijdens de feesten en de sluiting van kapsalons te herbekijken.

Ook voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) kan er op het overleg gepraat worden. ‘Ik zie geen probleem als de minister-presidenten hierover willen praten. Maar het risico bestaat dat we dan eerder over een stagnatie van de cijfers dan over een vermindering praten’, zei hij bij C’est pas tous les jours dimanche op RTL-TVi. Het zou volgens de SP.A-minister ‘een volledig mirakel’ zijn dat de cijfers voor Kerstmis onder de afgesproken waarden zakken.

Premier De Croo benadrukte dat de beslissingen genomen worden op basis van cijfers en adviezen. De kerstperiode is volgens hem een zeer delicate periode. De premier verwees naar Canada waar de coronacijfers naar omhoog schoten na de versoepelingen voor Thanksgiving. Blijven logeren op oudejaar vanwege de avondklok is voor hem geen goed idee.

Op vragen over de druk van de MR om te versoepelen antwoordde de premier dat het voor hem belangrijk is wat de ministers in de regering zeggen, en ‘die klinken unisono’. ‘We vragen offers en dus moet er een duidelijke, eensgezinde mening zijn, en de ministers houden zich daaraan’, klonk het.

PS terughoudend over kerstversoepelingen

Ook bij de PS vinden ze het een goed idee om op het volgende Overlegcomité de vervroegde heropening voor bepaalde contactenberoepen te bekijken. Volgens Kamerlid Patrick Prévot moeten de contactberoepen op basis van het advies van de experts kunnen heropenen zonder te wachten op de evaluatie van 15 januari, zo zei hij bij C’est pas tous les jours dimanche.

De Franstalige socialisten zijn wel terughoudend over de versoepeling van de beperkingen voor de feesten. De PS’er hekelde de ‘verklaringen in alle richtingen’ die valse hoop kunnen doen ontstaan.