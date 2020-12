Genk pakt koppositie na 4-2 zege tegen Antwerp

Racing Genk heeft zondag Antwerp met 4-2 verslagen in de topper van de 15de speeldag in de Jupiler Pro League. De Limburgers boekten een zevende zege op een rij, een clubrecord in de hoogste afdeling. Genk springt naar de eerste plaats in de stand.

Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden voor Anele Ngcongca, de voormalige verdediger van KRC Genk die begin vorige week in Zuid-Afrika op 33-jarige leeftijd om het leven kwam bij een verkeersongeval. Alle Genk-spelers droegen bij het betreden van het veld het shirt met rugnummer 16 en ‘Anele’ erop.

Antwerp, dat zich deze week plaatste voor de zestiende finales van de Europa League, ging geweldig van start. Koji Miyoshi sneed naar binnen en knalde na ruim twee minuten de 0-1 tegen de netten.

Het team van John van den Brom was echter niet uit het lood geslagen. In de 19e minuut lukte Paul Onuachu, mooi aangespeeld door Munoz, de gelijkmaker. De Nigeriaanse topschutter maakte vier minuten later zijn 14e goal van het seizoen. Na een vrije trap belandde een kopbal van Munoz bij Onuachu, die van dichtbij het leer binnen tikte.

Stamnummer 1 ging in de tweede helft op zoek naar de 2-2, maar Antwerp kreeg iets voor het uur een nieuwe opdoffer. Doelman Jean Butez trapte de bal pardoes in de voeten van Théo Bongonda, die het geschenk met plezier aannam: 3-1. Een tweede goal van Bongonda werd daarna afgekeurd vanwege nipt buitenspel.

Ruim zeven minuten voor affluiten schilderde invaller Jordan Lukaku het leer op het hoofd van Dieumerci Mbokani, die de 3-2 tegen de touwen knikte. Zo kreeg de match nog een spannend slot. Antwerp speelde alles of niets. En daar profiteerde Genk van. Op een counter zorgde invaller Cyriel Dessers (88.) voor een vierde Limburgse treffer.

Genk stijgt in de stand naar de koppositie met 31 punten. Het telt één punt meer dan Club Brugge, dat zaterdag STVV met 1-0 klopte. Beerschot, dat om 16 uur Eupen ontvangt, is derde met 28 punten. Antwerp staat op de vierde plaats met 25 punten.