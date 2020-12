Christian Benteke scoort meteen twee keer voor Crystal Palace bij eerste basisplek van het seizoen

Verrassing: Christian Benteke is zondagmiddag nog eens in de basis mogen beginnen voor Crystal Palace in de Premier League-match bij West Bromwich Albion. De Rode Duivel scoorde meteen twee keer in een ruime 1-5-zege.

Voor Benteke was het de eerste basisplaats van het seizoen. De laatste keer dat hij nog eens een Premier League-match had mogen starten, was al geleden van juli.

Benteke zorgde in de 67e minuut met een rake kopbal voor de 1-3. Een kwartier later trapte hij zijn tweede binnen, goed voor de 1-5 eindstand. Wilfried Zaha was met twee doelpunten eveneens erg productief bij de bezoekers. Hij werd tien minuten voor tijd, bij 1-4, gewisseld voor Michy Batshuayi.

West Brom speelde meer dan een helft met tien na de uitsluiting van Matheus Pereira. In het klassement wipt Crystal Palace met 16 punten uit elf matchen van de vijftiende naar de elfde plaats. West Brom (6 punten) blijft als negentiende in de degradatiezone hangen.