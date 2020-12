Bergen wint spannende clash van Limburg United

Bergen kon een bonus (21-15) in het tweede schuifje niet uitbouwen. Limburg United pakte via Yannick Desiron (17 punten, 7 rebounds) en Silas Melson uit met een remonte: 37-36 halfweg.

In het derde kwart leek Bergen toch definitief weg te snellen. Auston Barnes kreeg steun van Arik Smith, Jaril Durham en Skylar Spencer (16 punten, 9 rebounds) en bij 60-47 zaten de Henegouwers op rozen. Mukubu, Desiron en Marnegrave lieten niet begaan en ook in het slotschuifje realiseerden de Limburgers tegen het stilgevallen Bergen een comeback. Na 60-55 ging het via Mukubu naar 64-65. Uitblinker Auston Barnes met een bom hield de winst echter in Bergen. De Henegouwers domineerden (37-29) ook de rebounds. Voor Joachim Kesiigha, de eerste zwarte ref in de EuroMillions League, was het de eerste wedstrijd in eerste klasse.

Bergen-Limburg United 70-68

Man van de Match: Auston Barnes 20 punten, 5 rebounds, 2 assists

Bergen: (26 op 55 shots, waarvan 5 op 17 driepunters, 13 op 18 vrijworpen en 15 fouten) DURHAM 4-7, BARNES 15-5, PENAVA 2-0 , SMITH 2-8, VAN CAENEGHEM 6-0, Mortant 0-0 , SPENCER 8-8, Lambot 0-2, Cage 0-0, Mintogo 0-3

Limburg United: (27 op 63 shots, waarvan 7 op 22 driepunters, 7 op 13 vrijworpen en 21 fouten) MARNEGRAVE 0-8, MELSON 8-7, DESIRON 11-6 , DEPUYDT 3-3, DEDROOG 0-0, Dammen 2-0, Knapke 5-3, Mitchell 00 , Mukubu 7-5

Kwarts: 21-15, 16-21, 23-11, 10-21