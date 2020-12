Sébastien Ogier pakt zevende wereldtitel in Rally van Monza

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) won zondag zijn zevende wereldtitel in het WK rally, zijn achtste wanneer de wereldtitel bij de junioren in 2008 mee in rekening wordt genomen. De Fransman stond dit seizoen vijf keer op het podium waarvan twee keer als winnaar. Enkel in de rally van Turkije scoorde hij geen punten.

De bijna 37-jarige Fransman is er ook dit jaar in geslaagd om het wereldkampioenschap naar zijn hand te zetten. Ogier begon het seizoen met een tweede plaats in de Monte Carlo gevolgd door een vierde plaats in Zweden. In maart van dit jaar won hij in Mexico zijn eerste rally van het seizoen waarna de pauzeknop van het kampioenschap werd ingedrukt. Goed zes maanden later hernam het kampioenschap in Estland waar Ogier als derde eindigde. In Turkije moest de Fransman tijdens de voorlaatste rit opgeven. Op dat moment streed hij met Neuville voor de tweede plaats. Enkele weken later stond hij als derde opnieuw op het podium in Sardinië.

Toen de Ypres Rally geschrapt werd, bleef alleen nog de rally van Monza over. Ogier moest in de WK-stand 14 punten goedmaken op teamgenoot Elfyn Evans. Toen de Welshman zich zaterdagnamiddag liet verrassen en van de baan gleed lag de weg naar een zevende wereldtitel voor Ogier wijd open. De Fransman maakte het tijdens de slotdag af: hij won de rally en een zevende wereldtitel.

In totaal werden er dit seizoen slechts zeven WK-rally’s gereden. Van de oorspronkelijke kalender werden enkel de Monte Carlo, Zweden en Mexico op hun oorspronkelijke datum gereden. Turkije en Sardinië werden vanwege covid-19 verplaatst naar een andere datum. De rally’s van Estland en Monza werden aan het kampioenschap toegevoegd.

Eigenlijk zou Ogier vandaag afscheid hebben genomen van de sport. In augustus van vorig jaar kondigde hij zijn pensioen aan. Ogier reed op dat moment bij Citroën, het merk waarmee hij in 2008 zijn eerste stappen in het WK rally zette en meteen de junioren wereldtitel mee won. Toen enkele maanden later er meer dan één haar in de boter kwam, verliet Ogier Citroën en stapte hij over naar Toyota. Citroën Sport was zo verbouwereerd door die overstap dat het meteen haar afscheid aan de rallysport aankondigde.

2020 zou het laatste jaar van Ogier worden, maar covid-19 besliste daar anders over. Op 20 november van dit jaar stuurden Ogier en Toyota Gazoo Racing een filmpje de wereld in om aan te kondigen dat Ogier ook in 2021 zal deelnemen aan het WK rally.

Als Ogier woord had gehouden dan nam hij vandaag afscheid op een hoogtepunt, maar dat afscheid komt er dus niet. Ook volgend jaar zal er met hem rekening gehouden moeten worden en zal hij jacht maken op een achtste wereldtitel. De rally van Monza was de 157e WK-rally van Ogier. De Fransman won er daar 49 van en stond in totaal 84 keer op het podium. Dat zijn ijzersterke cijfers, maar nog niet zo sterk als de cijfers van die andere Sébastien. Ogiers landgenoot Sébastien Loeb won negen wereldtitels op rij. Van de 180 rally’s waaraan de Fransman deelnam, won hij er 79 en stond hij 119 keer op het podium. Van de 21 WK’s die in deze eeuw gereden zijn, wonnen de Fransen er maar liefst 16. Met uitzondering van de wereldtitel van Tänak in 2019 domineren Loeb en Ogier de mondiale rallysport sinds 2004.