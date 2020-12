Rit op quad kent fatale afloop: man (24) rijdt tegen boom en overlijdt

In de Groenebosdreef in Houthulst is een 24-jarige man zondagochtend overleden in een ongeval. Het slachtoffer, afkomstig uit Moorslede, verloor de controle over het stuur van zijn quad en botste tegen een boom. De man overleed ter plaatse.

Rond 09.30 uur reed de man samen met drie vrienden op een quad richting Langemark-Poelkapelle. In de Groenebosdreef verloor hij plots de controle over het stuur. ‘Wat er precies gebeurde, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk belandde de man door een onoplettendheid in de greppel, waarna hij de controle over het stuur verloor en iets verderop tegen een boom botste’, zegt Kris Huysentruyt van de lokale politie Polder. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.

‘De man was door de impact quasi op slag dood. De vrienden die hem vergezelden waren zwaar aangeslagen en werden bijgestaan door slachtofferhulp. Zijn vriendin en ouders werden door ons bijstandsteam verwittigd. De jongeman was iemand die nog niet zo lang in Moorslede woonde.’

Volgens de eerste getuigenissen was er geen sprake van overdreven snelheid. Door het ongeval werd de Groenebosdreef enige tijdje afgesloten.