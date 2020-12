Bart De Wever: ‘Lockdownfeestjes in alle wijken van Antwerpen’

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert verontwaardigd op de negen lockdownfeestjes die zaterdagnacht in zijn stad zijn stilgelegd. ‘De mensen worden steeds brutaler.’

Afgelopen nacht moest de politie in Antwerpen negen lockdownfeestjes stilleggen. Niet minder dan 64 personen werden betrapt. In werkelijkheid gaat het om nog meer mensen, aangezien sommigen van hen wisten te ontkomen. In De Zevende Dag op Eén reageerde burgemeester Bart De Wever (N-VA) ontsteld. ‘Sommige mensen zijn hondsbrutaal en laten de politie niet binnen. De politie wordt uitgescholden voor ‘racist’. De vrouwelijke agenten krijgen te horen dat ze ‘hoeren’ zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft gezegd dat de politie niet zomaar binnen kan komen. Ik moet dat tegenspreken: wij kunnen dat wel degelijk binnen de wet op de openbare gezondheid. Wij doen dat dan ook.’

‘Het gaat om een dwarsdoorsnede van de samenleving’, vervolgt De Wever. ‘Een week geleden wees iedereen naar de joodse gemeenschap. De feestjes van gisteren vonden plaats in alle wijken: heel chique en minder chique wijken waar mensen in appartementen samentroepen, hotels en Airbnb’s afhuren. Ze komen soms met 10, 20, 30 mensen samen en gebruiken vaak ook drugs en lachgas.’

Zaterdagnacht maakte de politie telkens een proces-verbaal op met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het parket. Sinds begin november wordt geen minnelijke schikking meer voorgesteld worden aan meerderjarigen die op zo’n feestje betrapt worden en worden betrokkenen meteen gedagvaard voor de rechtbank. ‘De boeten zullen fameus zijn’, zegt De Wever nog. ‘De mensen moeten niet denken dat ze hun deur kunnen barricaderen en de politie niet kunnen binnenlaten. We gaan er echt voor: hier zal vervolgd worden.’

De aanwezigen riskeren een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 200 tot 4.000 euro.