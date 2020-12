Familiedrama in Oost-Vlaanderen: jongeman (26) en vrouw (55) gedood

Zaterdagnacht kwam een 26-jarige man in Oudenaarde in verdachte omstandigheden om het leven. Niet veel later bleek ook in Lokeren een vrouw van 55 te zijn gedood. Volgens het parket wijst alles op een familiedrama.

In Oost-Vlaanderen heeft het parket zondag een 52-jarige man laten arresteren die in verband wordt gebracht met twee verdachte overlijdens. ‘Er zijn in het huidige stadium aanwijzingen dat de feiten zich binnen de familiale sfeer hebben afgespeeld’, liet het parket zondagmiddag weten.

Er loopt een onderzoek in Oudenaarde waar een 26-jarige jongeman om het leven is gekomen en in Lokeren, waar een 55-jarige vrouw is omgekomen. Het zou gaan om de zoon en de ex-vrouw van de verdachte. Die zou zich nadien zelf hebben aangegeven bij de politie.

Het parket is zuinig met informatie over het mogelijke familiedrama, omdat het onderzoek nog volop loopt. De zaak wordt onderzocht op beide locaties. Een wetsdokter, het lab, een afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie, het parket van Oost-Vlaanderen en de onderzoeksrechter zullen ter plaatse afstappen voor een sporenonderzoek.