China plant vlag op de maan

China heeft als tweede land in de geschiedenis een vlag op de maan gezet, meer dan vijftig jaar na de VS.

Na dinsdag op de maan te zijn geland en daar stalen te hebben genomen, is de Chinese robot Chang’e-5 donderdag weer opgestegen. Voordien heeft de robot een Chinese vlag ontplooid.

Het Chinese ruimtevaartagentschap CNSA heeft foto’s vrijgegeven van de Chinese vlag op de maan. De vlag is zo ontwikkeld dat ze bestand moet zijn tegen de moeilijke condities op de maan, zoals grote temperatuurverschillen.

De VS plaatste de eerste vlag op de maan tijdens de Apollo 11-missie in 1969. Bij het opstijgen van de maanlander is die eerste vlag vermoedelijk omvergeblazen. In de jaren daarna zijn nog eens vijf vlaggen geplaatst.

De opstijgmodule is intussen met succes weer aan de Chang’e-capsule gekoppeld, waardoor de terugreis naar huis kan worden ingezet. De terugkeermodule moet ‘midden december’ landen in Siziwang Banner in Binnen-Mongolië.

Het is voor het eerst sinds 1976 dat stalen van de maan naar de aarde komen. China zou zo het derde land worden - na de VS en de Sovjet-Unie - dat daarin is geslaagd. De missie was op 24 november met een Lange Mars-5 draagraket gelanceerd.