Voor het eerst een Nederlandstalig nummer op één in ‘MNM1000’

Het einde van het jaar nadert, dus worden er weer lijstjes opgediept op de radio. MNM1000 heeft zijn twaalfde editie met favoriete nummers van de luisteraars er alweer opzitten. En wat blijkt? Voor het eerst staat er een Nederlandstalig nummer op de eerste plaats. Niemand minder dan Niels Destadsbader mag die eer op zijn naam schrijven.

Destadsbader veroverde de eerste stek met zijn hit Verover mij. Hij is meteen ook de sterkste stijger in die top 1.000. Zijn nummer Speeltijd klimt maar liefst 687 plaatsen, van nummer 704 naar 17. “Amai! Als je al zo lang je publiek moet missen, doet dit ongelooflijk veel deugd. Dat betekent dat de mensen jou nog niet vergeten zijn”, klinkt het bij de zanger. “Dus als kerstcadeau kan dit echt wel tellen!”

Op twee staat het onvermijdelijke Bohemian rhapsody van Queen, op drie vinden we de zomerhit van Radio 2 terug: Kom wat dichterbij van Regi, Jake Reese en OT. MNM heeft doorgaans een jong luisterpubliek, dus de luisteraars kiezen dan ook vaker voor recentere nummers. Meer dan de helft van de songs in de lijst dateren van 2010 of recenter. Billie Eilish (18) staat met Bad guy op negen en is daarmee de jongste artieste in de top 10. De vaakst genoteerde artiesten zijn Rihanna (17x), Beyoncé (14x), Coldplay en Justin Bieber (beiden 13x) en Regi (12x).

De volledige top 10

1. Verover mij - Niels Destadsbader

2. Bohemian rhapsody - Queen

3. Kom wat dichterbij - Regi feat. Jake Reese & OT

4. Wake me up - Avicii

5. In the end - Linkin Park

6. Fix you - Coldplay

7. Kryptonite - 3 Doors Down

8. Perfect - Ed Sheeran

9. Bad guy - Billie Eilish

10. Someone like you - Adele

De volledige lijst vind je hier.