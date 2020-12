De Amerikaanse president Donald Trump heeft in Georgia zijn eerste rally gehouden nadat hij de presidentsverkiezingen heeft verloren.

Voor een menigte van duizenden mensen herhaalde Donald Trump dat hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen en dat er fraude is gepleegd. ‘Ze hebben bedrog gepleegd en onze presidentsverkiezingen gemanipuleerd, maar we zullen toch winnen’, verklaarde de Trump in Valdosta, met first lady Melania Trump aan zijn zijde.

Lees ook: Zelfs Biden kan Amerikanen niet verplichten een masker te dragen

Trump beweerde ook opnieuw dat er tijdens de verkiezingen op 3 november honderdduizenden illegale stemmen zijn uitgebracht. Bewijzen voor die claim heeft Trump nooit voorgelegd en inmiddels hebben heel wat Republikeinse medestanders al toegegeven dat er geen aanwijzingen zijn voor die vermeende grootschalige verkiezingsfraude. De zittende president zei dat hij juridische stappen zal blijven ondernemen tegen de uitslag van de stembusgang, ook al blijven zijn juridische nederlagen zich opstapelen.

De president beweerde dat hij in Georgia had gewonnen, een staat die naar Joe Biden is gegaan. Het resultaat is meer dan twee geleden bekrachtigd door de Republikeinse staatssecretaris. De president haalde uit naar Brian Kemp, de gouverneur van de staat en vroeger een medestander van Trump. ‘Jullie gouverneur zou dit gemakkelijk kunnen tegenhouden als hij wist wat hij deed.’

The Washington Post schrijft dat Trump zaterdagochtend de gouverneur nog telefonisch onder druk had gezet om hem te helpen het resultaat aan te vechten. Maar Kemp is daar niet op ingegaan.

‘Wanneer ik zou verliezen, zou ik een erg redelijke verliezer zijn’, zei Trump ook. ‘Ik zou zeggen dat ik verloren had en naar Florida gaan, het rustig aan doen.’

De speech van Trump duurde meer dan negentig minuten. Op een bepaald moment vroeg hij het publiek in een uitwijding wie er graag komkommers lust. Ook sprak hij over onbestaande ‘hydrosonische’ raketten.

Trump zakte af naar Georgia om de Republikeinse kandidaten voor de Senaat te steunen tijdens de extra verkiezingen op 5 januari. Omdat geen van de kandidaten er een meerderheid ­heeft behaald, gaan de twee zetels die in Georgia op het spel stonden, naar een ‘run-off’, een rechtstreeks duel tussen de zittende Republikeinse senatoren en hun Democratische uitdagers. Als de Republikeinen beide zetels verliezen, dan heeft vicepresident Kamala Harris het laatste woord en komt de Senaat de facto onder controle van de Democraten.

Op 20 januari legt Joe Biden de eed af als president.

Een belangrijke Republikeinse verkiezingsmedewerker riep de president afgelopen week op te stoppen het kiessysteem in de staat in vraag te stellen.