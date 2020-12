Ruud Vormer raakt speelklaar voor Lazio nadat hij zaterdag afgevoerd werd naar het ziekenhuis

Even paniek bij Club Brugge zaterdagavond: hoewel Ruud Vormer tegen STVV in de basis aangekondigd werd, zat de Nederlander uiteindelijk niet in de wedstrijdkern. De kapitein van Club Brugge moest in de opwarming afhaken met zware buikklachten door een probleem aan de galblaas en moest zelfs naar het ziekenhuis afgevoerd worden.