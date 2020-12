OHL toont zich te sterk voor Cercle Brugge

Een vlot combinerend en frivool OHL heeft met 2-1 gewonnen van Cercle Brugge. De Leuvenaars waren altijd baas en brachten mooi voetbal, maar vielen in het slot met tien en slikten nog een tegentreffer. De jongens van Marc Brys komen dankzij hun zege opnieuw de top acht in, terwijl de Vereniging zich moet neerleggen bij een nul op negen en tiende blijft.

Van bij de start ging OHL, waar Tamari voor het eerst aan de aftrap verscheen, uitstekend aan het combineren. In de eerste tien minuten leverde dat geen enkele kans op, maar bij de eerste mogelijkheid was het meteen prijs. De thuisploeg legde een hele knappe aanval op de mat: Hubert mikte een afgemeten hoge inspeelbal tot bij Tamari. De Jordaniër legde in één tijd af tot bij Sowah, die de 1-0 met een gekruld schot met bots netjes tegen de touwen joeg.

Goed combinatiespel

Mercier mikte kort na de openingstreffer nog nipt naast, daarna was het eindelijk eens aan Cercle, waar Somers voor het eerst dit seizoen de basis haalde. Vitinho probeerde het van ver en uit een scherpe hoek, maar OHL-doelman Romo moest toch stevig duiken om de bal uit zijn doel te houden. In het vervolg van de eerste helft brachten de Leuvenaars nog altijd uitzonderlijk goed combinatiespel, vooral met dank aan Mercier, Sowah, Tamari, Maertens en Hubert, maar het leidde tot weinig concrete kansen. Henry mikte nog eens op Didillon, maar dat was het dan ook.

Ook Cercle had zijn momenten, vooral richting einde van de eerste helft. Eerst was er een schot van Musaba, dat weggebokst werd door Romo. Daarna was er nog een vrije trap voor Hotic op een interessante plaats een half metertje buiten de zestien, maar hij mikte hoog over.

Rood voor Maertens

OHL was ook na de pauze baas en dat leidde al gauw tot de 2-0. Mercier legde af tot bij Henry, die zijn man uitkapte om vervolgens overhoeks en onhoudbaar voor bij Cercle-doelman Didillon te trappen. De Vereniging gaf zich niet gewonnen en bleef dapper proberen tegen een veel betere tegenstander. Vooral Musaba was bedrijvig, op het uur mikte hij nog eens op Romo. Enkele minuten later was de Nederlander daar alweer: hij kapte De Norre uit, die het knap lastig had, en trapte opnieuw op Romo.

Leuven kroop in het laatste halfuur wat achteruit en loerde op de counter. Bij Cercle was het invaller Hazard die voor wat schwung zorgde, zonder echt gevaarlijk te zijn. Hij mikte wel een balletje goed op het hoofd van Marcelin, maar Romo kon de kopbal makkelijk stoppen. Een kwartier voor tijd was Hazard wel nog betrokken bij een belangrijk moment, want Maertens kwam tegen zijn ex-club te laat met een tackle op hem en moest met rood naar de kant. OHL moest het nog een poosje met tien zien te redden.

De bezoekers profiteerden van de man-meer-situatie. De energietank leek leeg bij Cercle, maar Ugbo kreeg de bal voor de voeten na een afgeweken schot van Hazard en tikte de 2-1 in doel. OHL leek op weg om voor de tweede keer dit seizoen de nul te houden, maar slaagde daar uiteindelijk dus niet in. Het staat wel opnieuw in de top acht, die recht geeft op Play-off 2, en telt nu vier punten meer dan Cercle.

Dankzij de zege klimmen Brys en co. naar de achtste plaats