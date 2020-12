Brexitonderhandelingen hervatten zondag

De hoofdonderhandelaars voor een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, Michel Barnier en David Frost, zijn opnieuw aan zet.

Barnier en Frost moeten trachten om de onenigheid rond drie cruciale punten op te lossen, zo verklaarde Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen zaterdagavond na een telefoongesprek met Brits premier Boris Johnson, dat ruim een uur duurde. De onderhandelingen hervatten zondag in Brussel. Von der Leyen en Boris Johnson horen elkaar dan maandagavond opnieuw, klonk het.

Von der Leyen las zaterdagavond een kort statement voor, waarbij ze erkende dat er nog grote meningsverschillen bestaan, zonder in detail te treden over de inhoud. ‘Beide partijen zijn het erover eens dat er geen akkoord mogelijk is indien deze meningsverschillen niet opgelost geraken’, aldus de Commissievoorzitter. ‘We erkennen de ernst van deze meningsverschillen, maar kwamen overeen dat een bijkomende inspanning moet gedaan worden door onze onderhandelingsteams om ze te proberen oplossen’.

De meningsverschillen houden verband met eerlijke concurrentie tussen Britse en Europese bedrijven, toezicht op de afspraken en de visserij, zo raakte vrijdagavond al bekend.

Zonder akkoord komen er vanaf 1 januari 2021 douanetarieven en handelsbelemmeringen tussen het VK en de Europese Unie.