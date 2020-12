Een oude man met een baard en een pet is niet altijd Kapitein Iglo

Een oude man met een baard en een hoofddeksel hoeft niet altijd de Sint te zijn. Sterker nog: het dragen van een baard en een pet is niet exclusief voorbehouden aan kapitein Iglo. Dat heeft een Duitse rechtbank beslist.

Diepvrieswarenfabrikant Iglo was naar de rechter gestapt om de Duitse concurrent Appel Feinkost te verbieden om in reclames uit te pakken met een volgens het ­bedrijf soortgelijke ­figuur als kapitein Iglo.

Maar volgens de rechter heeft Appel Feinkost geen kopie gemaakt van kapitein Iglo, ook al voeren beide bedrijven in reclames een oudere heer op met een grijze baard en een pet.

De rechter wees op de verschillen. Zo is de pet van kapitein Iglo een kapiteinspet, die van Appel Feinkost draagt dan weer een ­Elblotsenmütze, een soort scheepspet. Volgens de rechter is de oudere heer van Appel Feinkost geen kapitein, maar een wel­gestelde heer in een elegant driedelig pak, en daarom is er geen gevaar op misleiding.