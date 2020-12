Donald Trump bekrachtigt controversiële wet om dopingzondaars buiten VS te vervolgen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag de Rodchenkov Act bekrachtigd. Dat is een controversiële wet die strafrechtelijke vervolging beoogt van mensen die zich met een dopingsysteem inlaten op internationale evenementen met Amerikaanse atleten, dus ook buiten de grenzen van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse senaat keurde de wet vorige maand al goed. Het laat de Amerikaanse justitie toe personen die betrokken zijn in een internationaal dopingsysteem te vervolgen, ongeacht hun nationaliteit. Zij riskeren tot tien jaar gevangenisstraf en tot één miljoen dollar boete.

Het vizier wordt vooral gericht op de entourage van atleten, zoals coaches, makelaars, managers en officials. De atleten zelf kunnen al gesanctioneerd worden door het Wereldantidopingagentschap (WADA).

De Rodchenkov Act kreeg in oktober 2019 al groen licht van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Nadat de Senaat de Rodchenkov Act had goedgekeurd, was het enkel nog wachten op de handtekening van president Trump om de wet in werking te laten treden. De wet is een antwoord op de als te flauw ervaren reacties van het WADA en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op het aangetoonde dopingsysteem in Rusland tussen 2011 en 2015.

Terwijl het Amerikaans antidopingagentschap (Usada) de wet toejuicht, is het WADA tegen de Rodchenkov Act gekant. Het WADA, dat in 2019 besliste om Rusland vier jaar weg te houden van internationale competities, vreest dat dit kan leiden tot elkaar overlappende wetten in verschillende jurisdicties, waardoor er niet langer één duidelijk reglement zal zijn voor alle atleten overal ter wereld.

Ook het Kremlin zei ‘ongerust’ te zijn over de Rodchenkov Act. Woordvoerder Dmitri Peskov liet zich kritisch uit over deze ‘poging van de Verenigde Staten om hun jurisdictie uit te breiden over andere landen’.

Grigory Rodchenkov is de voormalige directeur van het antidopinglaboratorium in Moskou. De Russische klokkenluider vluchtte naar de Verenigde Staten nadat hij een door de staat gestuurd dopingprogramma in zijn land had aangetoond.