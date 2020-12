Minister-president Franse Gemeenschap wil op 18 december maatregelen evalueren

De minister-president van de Franse Gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR), heeft de premier gevraagd om op 18 december opnieuw het Overlegcomité samen te roepen. Hij wil dat de maatregelen rond de sociale bubbel en de sluiting van de kapsalons opnieuw worden geëvalueerd. Dat heeft hij zaterdag gezegd.

‘Het gaat er niet om alles weer op tafel te leggen, maar om deze twee thema’s aan te pakken, want we horen ook het leed van de burgers’, zegt hij. Hij rechtvaardigt zijn vraag door te wijzen op de evolutie van de epidemie. De laatste maatregelen, die op 1 december in het Staatsblad werden gepubliceerd, zijn van kracht tot 15 januari. Dat lijkt hem nog te ver weg.

Je demande la tenue d’un Comité de concertation le 18/12 pour analyser l’impact des dernières mesures et l’évolution de la situation épidémiologique afin d’envisager sereinement un éventuel assouplissement pour la fin de l’année. L’échéance du 15 janvier me paraît trop éloignée. — Pierre-Yves Jeholet (@PYJeholet) December 5, 2020

Jeholet staat niet alleen met dat standpunt. Zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez pleit al weken van versoepelingen. Verschillende burgemeesters in Wallonië en Brussel zouden zijn voorbeeld volgen, blijkt uit een rondvraag van de krant La Dernière Heure. Zaterdag gingen de kappers de straat op om de heropening van hun salons te eisen.

‘Drie keer fout’

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) sloot vorige zondag een lastminuteversoepeling voor de feestdagen echter uit, net als premier De Croo begin deze week. Ook N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei in De afspraak op vrijdag dat versoepelingen een slecht idee zouden zijn. Versoepelingen zouden volgens De Wever betekenen dat mensen zich zouden verplaatsen en dat bubbels en generaties zouden mixen. ‘Dat is drie keer fout.’