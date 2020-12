Spectaculaire beelden: Belgische rallypiloot Maxime Potty ziet motor in brand slaan na botsing met rots in Monza

Maxime Potty en Loïc Dumont (Skoda Fabia R5) zijn in de openingsrit van de derde dag in de Rally van Monza tegen een rots gecrasht. De Belgen werden in de afdaling plots geconfronteerd met een zwaaiende steward en een andere deelnemer aan de kant van de weg. Van ontwijken of tijdig remmen was geen sprake meer. Hun Skoda gleed tegen de rots waarna een wiel afbrak en het duo moest opgeven.

De omstandigheden tijdens dag 3 vielen al bij al mee. De regen had, samen met de inspanningen van de organisatie, ervoor gezorgd dat het wegdek sneeuwvrij was. Hoe hoger men ging, des te meer sneeuw er langs de kant van de weg lag. De laatste kilometers van de rit lagen er verraderlijk bij. Het is daar dat het misging voor Maxime Potty en Loïc Dumont, al konden ze er zelf eigenlijk niets aan doen.

“We hadden de keuze: de steward op de weg, de Italiaanse rijders die al 9 minuten geblokkeerd aan de kant van de weg stonden, het ravijn of de rots”, reageerde Dumont op Facebook. “Het werd uiteindelijk de rots. Ik ben gefrustreerd dat onze wedstrijd op zo’n manier moet eindigen. Nergens was er een indicatie. Geen driehoek, geen commissaris net achter de top om ons te waarschuwen. Gelukkig valt de schade aan de wagen mee en kunnen we morgen verder rijden en deze mooie week tot een goed einde brengen.”

Bekijk de beelden hier: