Brussel zit aan maximumcapaciteit tijdens eerste winkelweekend

Het is het eerste weekend dat de winkels open mogen en Brussel is het meteen al erg druk. Het Muntplein werd intussen al afgesloten en de druktebarometer kleurt rood. ‘De capaciteit die toelaat in alle veiligheid te shoppen is bereikt’, zegt de woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, Olivier Slosse.

Afgelopen dinsdag mochten de niet-essentiële winkels opnieuw de deuren openen. Van de gevreesde drukte was er deze week geen sprake, maar vandaag kleurt de druktebarometer toch rood. Sinds 11 uur is het heel erg druk in de Nieuwstraat waardoor de toegang tot het Muntplein moest worden afgesloten. ‘De capaciteit die het toelaat om dat in alle veiligheid te laten verlopen, is bereikt’, zei Olivier Slosse. ‘In functie van de drukte zullen er extra maatregelen komen. Maar als we ons baseren op gegevens van hoe het er gewoonlijk aan toegaat in de Nieuwstraat, dan is de kans groot dat we de hele dag aan dat maximum zullen zitten en dus is de kans groot dat we nog andere toegangen zullen moeten sluiten.’

Wel merkt Slosse dat het sluiten van het Muntplein intussen al een positief effect heeft: ‘We moesten die toegang sluiten omdat het te druk werd maar door het Muntplein af te sluiten zien we dat de drukte niet verder stijgt.’

Wie toch van plan is om nog te gaan shoppen in Brussel kan dus best de druktebarometer in de gaten houden via deze link.

Antwerpen en Gent

Zowel op de Meir in Antwerpen als in de Veldstraat in Gent verloopt het eerste winkelweekend een stuk rustiger. Er zijn wel shoppers in de winkelstraten maar van een toestroom is er op deze zaterdagmiddag geen sprake. Om 13 uur kleurde de barometer van Stad Gent nog steeds groen.

De Veldstraat in Gent Foto: dvh