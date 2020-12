NBA stopt met testen op marihuanagebruik nadat Huis van Afgevaardigden stemt voor legalisering

De NBA test haar spelers al enkele maanden niet meer op marihuanagebruik en zal dat ook bij het nieuwe seizoen, dat over achttien dagen start, niet doen. Dat maakten de basketballiga en spelersvakbond vrijdag bekend. In het verleden werd wel getest op marihuanagebruik maar sinds de coronacrisis in maart uitbrak, stopte de NBA volledig met dopingtests. Bij de herstart afgelopen zomer werd wel opnieuw getest op prestatieverhogende middelen, maar niet meer op marihuana.

De liga geeft in een persbericht aan dat het “door de ongewone omstandigheden door de pandemie in overleg met de spelersvakbond voorlopig beslist heeft te focussen op het testprogramma voor prestatieverhogende middelen”.

Spelers in de NBA werden al maar zeer zelden geschorst voor positieve marihuanatests. Voor de pandemie was het beleid zo dat een speler voor vijf wedstrijden geschorst werd als hij drie positieve tests aflegde. Boetes en een te volgen programma voor drugsmisbruik kwamen wel al na de eerste twee positieve tests. De spelers werden in totaal maar vier maal per seizoen getest op alle soorten drugs.

De basketballiga stopte niet toevallig met testen op marihuana op dezelfde dag als het Huis van Afgevaardigden ervoor stemde om marihuana te legaliseren.

Topspeler Kevin Durant riep de NBA eerder al op om marihuana permanent te verwijderen uit haar drugstesten.