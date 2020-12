Sébastien Ogier leidt op tweede dag van Rally van Monza in jacht op zevende wereldtitel, Thierry Neuville niet aan de start

Halverwege de tweede volledige wedstrijddag in de Rally van Monza staat Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) aan de leiding. De Fransman blijft zo jagen op een zevende wereldtitel. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) is tweede op 6,7 seconden van Ogier. Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) is voorlopig derde en volgt op 7,5 seconden.

Omwille van een late tijdstraf op vrijdagavond voor het afsnijden van een chicane stond de top-5 zaterdagochtend binnen de 7,7 seconden. Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC) en Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) kregen beiden 10 seconden straftijd voor het afsnijden van een chicane in de openingsrit van vrijdag. Sordo had nog altijd 1 seconde voorsprong op Lappi, maar zag zijn voorsprong op Ogier op die manier slinken tot slechts 2 seconden. Ogier nam na de eerste klassementsrit van de dag de leiding om die in de tweede opnieuw te verliezen aan de Sordo. In de derde rit van de dag kwam Ogier opnieuw aan de leiding. Beide rijders worden gescheiden door 6,7 seconden. Elfyn Evans won de negende klassementsrit, zijn eerste snelste tijd in deze wedstrijd. Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) is opgeschoven naar de vierde plaats en volgt op 15,7 seconden van Ogier.

De 10 seconden tijdstraf voor Sordo kunnen zware gevolgen hebben voor Hyundai. Zoals de stand nu is, met een eerste en derde plaats voor Toyota en de tweede en vierde plaats voor Hyundai, pakt Toyota morgen de wereldtitel bij de constructeurs en wordt het een dubbel feest bij de Japanse constructeur omdat het ook de wereldtitel bij de rijders wint. Bij deze stand is Elfyn Evans immers wereldkampioen.

Thierry Neuville kwam vandaag niet meer aan de start. Hyundai Motorsport liet dat 1 uur voor de start van de eerste klassementsrit op zaterdag weten. Het team wil de wagen sparen voor de slotdag op zondag.