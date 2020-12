Japanse capsule is op weg naar aarde met planetoïdemonsters

Na een reis door de ruimte van ruim 5 miljard kilometer heeft de Japanse ruimtesonde Hayabusa 2 een capsule naar de aarde gestuurd met monsters van planetoïde Ryugu. Verwacht wordt dat die zaterdag op de aarde landt.

De capsule, die amper 40 centimeter groot is, is succesvol vertrokken van de sonde op een afstand van 220.000 kilometer van de aarde, zegt het Japanse ruimtevaartagentschap Jaxa. Ze moet tussen 18.47 en 18.57 uur Belgische tijd in de woestijn in de buurt van Woomera, een dorpje in het zuiden van Australië, landen. Daarna vertrekt de capsule naar Japan, waar ze vanaf juni zal geanalyseerd worden.

Hayabusa 2 heeft op Ryugu stalen genomen. Ryugu is een kasseisteen van zo’n kilometer diameter, een van de vele ruimtekeien die rondzweven in ons zonnestelsel. De capsule naar de aarde is teruggestuurd bevat materiaal dat 4,6 miljard jaar oud is, van de vroegste momenten van het zonnestelsel, zei de missiemanager van Jaxa, Makoto Yoshikawa, vorige week.

Missie van zes jaar

De landing zal het einde betekenen van een missie die in december 2014 van start was gegaan met de lancering van Hayabusa 2 vanuit Japan. Hayabusa 2 is nu op weg naar een andere asteroïde nabij de aarde, die ze moet bereiken in ongeveer tien jaar.

Een voorloper van de Hayabusa 2 bracht in 2010 voor het eerst monsters van de bodem van een asteroïde naar de aarde.