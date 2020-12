Bommetje in het Nederlandse voetbal: vicekampioen AZ ontslaat succescoach Arne Slot na gesprekken met Feyenoord

De Nederlandse vicekampioen AZ Alkmaar heeft zaterdagmorgen afscheid genomen van haar succescoach Arne Slot. AZ nam de drastische beslissing nadat uitlekte dat Slot gesprekken voerde met Feyenoord om er volgend seizoen Dick Advocaat op te volgen als T1. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij het Alkmaardse bestuur, dat hiervan niet op de hoogte was.

Assistent Pascal Jansen zal als opvolger van Slot het seizoen afwerken. De 47-jarige Jansen zit zondag al als eindverantwoordelijke op de bank bij de competitiewedstrijd tegen FC Groningen. Hij krijgt assistentie van Robert Franssen, die vanuit de jeugd doorschuift naar de A-selectie.

“We hebben naar aanleiding van de eerdere berichtgeving gesproken met Arne”, zei technisch directeur Max Huiberts. “Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen. Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ.”

De 42-jarige Slot was sinds het begin van vorig seizoen hoofdcoach van AZ. Hij volgde er toen John van den Brom, huidig coach van Racing Genk, op die toen koos voor een avontuur bij FC Utrecht. Het was zijn eerste avontuur als hoofdcoach.

Onder leiding van Slot kende AZ een uitstekend seizoen. Begin maart toen de coronacrisis voetballen onmogelijk maakte, had AZ evenveel punten als koploper Ajax. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) duidde in deze uitzonderlijke situatie geen kampioen aan. Het was wel Ajax dat, zeer tot tegenzin van AZ, het rechtstreekse ticket voor de groepsfase van de Champions League kreeg.

AZ is momenteel zevende in de Eredivisie, met zeventien punten na negen wedstrijden. Koploper Ajax heeft tien punten meer. In de Europa League speelde AZ donderdag nog 1-1 gelijk tegen Napoli. De Alkmaarders staan er op één speeldag van het einde van de groepsfase derde met acht punten. Koploper Napoli (10 ptn) en Sociedad (8 ptn) blijven wel binnen handbereik.