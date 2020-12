Italië verstrengt regels na record van bijna 1.000 doden in 1 dag

Zes op de tien Italianen willen aan persoonlijke vrijheid verzaken in het belang van de volksgezondheid.

Dit is niet het moment om op reis te gaan of om in de kerstvakantie te gaan skiën. Die boodschap schuilt in de nieuwe maatregelen die vrijdag in Italië van kracht werden, en nog duren tot 15 januari. Premier Giuseppe Conte wil een derde golf na de feestdagen absoluut vermijden, met het trieste dag­record van 993 coronadoden op donderdag in het achterhoofd.

Tijdens de twee weken van de kerstvakantie worden cruises verboden. Italianen die gaan skiën in Oostenrijk of in Zwitserland – al wordt dat flink afgeraden – moeten zich terug in Italië twee weken thuis isoleren. EU-onderdanen die naar Italië reizen, moeten vanaf 10 december een negatieve ­covid-test kunnen voorleggen bij hun aankomst in Italië om een quarantaine te vermijden.

De Italianen mogen met kerst gaan lunchen op restaurant, en wie thuis kerst viert krijgt de sterke aanbeveling om geen mensen uit te nodigen buiten de huiselijke kring. Feestjes, zowel publiek als in privékring, zijn verboden. En op oudejaarsavond gaat in Italië een avondklok in om 22 uur, die duurt tot 7 uur ­’s ochtends op nieuwjaarsdag.

De maatregelen genieten steun in Italië. Volgens het ­socio-economische onderzoeksinstituut Censis wil 57,8 procent van de bevolking verzaken aan persoonlijke vrijheden, in het belang van de volksgezondheid. Bijna 80 procent begrijpt waarom er in de kerstperiode een verstrenging komt.