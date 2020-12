Moskou start massavaccinatie met ‘Sputnik V’

De Russische hoofdstad Moskou begint met het vaccineren tegen covid-19. Het vaccin ‘Sputnik V’ werd in Rusland ontwikkeld.

Leerkrachten en medisch personeel zijn de prioritaire groepen in de massavacinatie. Volgens de autoriteiten lopen zij het meeste risico op een besmetting.

‘Zij zetten hun gezondheid en leven het meest op het spel’, zegt burgemeester Sergej Sobjanin. ‘De komende weken, wanneer grote hoeveelheden van het vaccin aankomen, wordt de lijst uitgebreid.’

Na een onlineregistratie kunnen de prioritaire groepen terecht in zo’n zeventig vaccinatiecentra in Moskou.

De Russische hoofdstad is het epicentrum van de corona-epidemie in Rusland. Vanaf volgende week volgt de rest van het land. Zo’n honderdduizend kwetsbare mensen zijn eerder al gevaccineerd. Bedoeling is nu om in een eerst fase snel 2 miljoen Russen te vaccineren.

Het experimentele vaccin Sputik V werd snel door de Russische autoriteiten goed­gekeurd. In september werden de eerste (voorlopige) resultaten van tests gepubliceerd. Het vaccin bestaat uit twee delen. De tweede spuit wordt drie weken na de eerste ­inenting gegeven.