Bart De Wever: ‘Geen versoepelingen met Kerstmis is no-brainer’

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever is geen voorstander van een versoepeling van de coronamaatregelen tijdens de eindejaarsfeesten.

Versoepelingen zouden volgens De Wever betekenen dat mensen zich zouden verplaatsen en dat bubbels en generaties zouden mixen. ‘Dat is drie keer fout’, zei hij in De Afspraak.

‘Als burgemeester van een grote stad ben ik ook hoofd van de crisiscel. Ik ben dus gedwongen om twee keer per week naar die curve te kijken. U zult mij niet horen pleiten voor versoepelingen. Want eigenlijk is die curve niet zo denderend. En vooral de projectie van die curve is niet zo denderend. Ik wil elke maatregel steunen die een evidentie heeft en wetenschappelijk onderbouwd is. Dit lijkt me een no-brainer, dat je niet voor versoepelingen gaat pleiten met Kerstmis. Dat is niet populair. Ik krijg het in mijn familie en schoonfamilie soms te verduren. Maar ik ga het niet doen.’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) was eerder al formeel: er ­komen geen versoepelingen van de coronamaatregelen met het oog op de eindejaarsperiode (DS 1 december). Maar de MR blijft hopen op extra kerst­versoepelingen. Bart De Wever vindt de houding van de MR gevaarlijk. ‘Zeker als er burgemeesters zijn die zeggen dat ze de regels niet gaan volgen’, verklaarde hij.

Patrick Lecerf, de MR-burgemeester van de ­gemeente Hamoir in de provincie Luik, verklaarde eerder dat hij zijn kinderen en kleinkinderen toch zou uitnodigen voor Kerstmis. Zijn partijvoorzitter, Georges-Louis Bouchez, floot hem terug. ‘Iedereen moet zich aan de regels houden’, zei Bouchez.