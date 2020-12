Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders weer in cel

Het Spaanse gerecht heeft vrijdag het halfopen ­gevangenisregime voor negen leiders van de Catalaanse ­onafhankelijkheidsbeweging ingetrokken.

De Catalaaanse onafhankelijkheidsstrijders die sinds gisteren weer voltijds in de cel zitten, hadden eerder gevangenisstraffen van negen tot twaalf jaar gekregen. In 2017 hadden ze gepoogd hun regio van Spanje af te scheuren.

De penitentiaire administratie van Catalonië had de negen in juni een gevangenisregime toegekend waarbij ze in het weekend naar huis mochten. Bovendien mochten gewezen vicepresident Oriol Junqueras, vijf andere ex-leden van de ­regionale regering, voormalig voorzitter Carme Forcadell van het regionale parlement en de leiders van de separatistische verenigingen ANC en Omnium Cultural, Jordi Sanchez en Jordi Cuixart, sinds begin dit jaar elke dag de gevangenis verlaten om te gaan werken of voor vrijwilligersactiviteiten.

Het Spaanse parket ging daartegen in beroep bij een ­lokale rechter en, nadat die het beroep verworpen had, bij het Tribunal Supremo. De magistraten van dit hooggerechtshof oordeelden dat de toekenning van het halfopen gevangenis­regime ‘voorbarig’ was.