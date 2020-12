Nederlagen voor Ismael Bako en Kim Mestdagh in Euroleague

In de Euroleague verloor Belgian Lion Ismael Bako (4 punten, 4 rebounds) met het Franse ASVEL met 91-84 van het Spaanse Real Madrid. Met 3 op 10 staat ASVEL Villeurbanne op de 17de plaats. Sam Van Rossom fonkelt met het Spaanse Valencia en met 7 op 11 op een knappe vierde stek in de Euroleague. In de Euroleague Women verloor Kim Mestdagh (8 punten, 4 rebounds) met het Italiaanse Schio met 85-81 van het Spaanse Girona.

De eerste bubbel van de Euroleague bij de vrouwen is achter de rug. Schio telt in poule C 1 op 3. Het Russische Ekaterinburg, met Emma Meesseman op de bank, won met 104-71 van het Letse TT Riga en staat met drie zeges op een rij aan de leiding in poule C. Van 19 tot 22 januari wordt de heenronde weer in een bubbel afgewerkt. Van de vier poules van vier stoot de top-2 door naar de kwartfinales van de Euroleague Women.