Niemand wint Euromillions-recordjackpot van 200 miljoen euro

En toen viel hij niet. De vette recordjackpot van 200 miljoen euro die vanavond op het spel stond bij EuroMillions, werd door niemand met vijf juiste cijfers en twee sterren weggekaapt. De zes winnaars streken ‘slechts’ 1.385.679,20 euro op.

Op dinsdag 8 december volgt er een nieuwe trekking, en dus een nieuwe kans. Is er op 18 december nog altijd niemand weg met de hoofdprijs, wordt de jackpot verdeeld onder de winnaars in rang twee.

Begin 2020 wijzigde EuroMillions het jackpotmechanisme. Het maximaal te winnen bedrag werd opgetrokken tot 200 miljoen euro. Zodra de huidige maximale jackpot wordt gewonnen, wordt die voor een volgende trekkingscyclus nog eens met 10 miljoen euro verhoogd. De uiterste limiet van het loterijspel werd vastgelegd op 250 miljoen euro.

Het grootste bedrag dat in België werd gewonnen met EuroMillions sinds de start in 2004 was 168 miljoen euro in oktober 2016.

EuroMillions is een trekkingsspel op Europees niveau waaraan behalve de Belgische Nationale Loterij, ook loterijen deelnemen uit Oostenrijk, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Groot-Brittannië en Portugal.